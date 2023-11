Se dentro da UE determinadas metas têm sido incoerentes com a vida dos cidadãos, não tenhamos dúvidas que toda a estratégia de combate ao lixo eletrónico tem sido uma realidade e agora é reforçada por nova decisão do Parlamento Europeu. Prevê-se que os eletrodomésticos comprados na UE, em caso de avaria, além da extensão do prazo de garantia, devam ser preferencialmente reparados e não substituídos por novos, reduzindo-se o impacto ambiental e o drama do lixo eletrónico que anualmente ascende a milhões de toneladas.









