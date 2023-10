U m relatório do Banco Mundial prevê que em 2050 possam existir mais de 200 milhões de “refugiados climáticos”. Este conceito tem ganhado peso nos indicadores internacionais, a par dos refugiados de guerra, dos exilados políticos ou das vítimas do fanatismo religioso. Fenómenos climáticos extremos estão na base desta categorização, que só em 2022 atingiu muitos milhões de habitantes, deixando antever um panorama sombrio, em particular para os continentes asiático e africano, certamente não por mera coincidência.









