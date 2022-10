Recentemente, os especialistas que analisam as ofertas de emprego e as principais tendências do mercado laboral inventariaram postos de trabalho que não existiam há 5 anos. Entre eles, o “narrador de jogos eletrónicos”, o “influencer” e o “designer conversador”. Em breve deverão também identificar o de “guarda-costas digital”, em função da dependência das redes sociais de muitos e que tantas vezes aproxima desconhecidos e afasta os que estão perto.









