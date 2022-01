O ónus da prova

A sustentabilidade económica dos diversos serviços do Estado, em particular da Segurança Social, não esteve presente na campanha eleitoral dos inúmeros partidos que concorreram às eleições legislativas de 30 de janeiro, afinal as que ontem por cá aconteceram.Na verdade, nesta matéria, independentemente dos resultados eleitorais apurados - pouco importa se a ênfase do novo rumo vai ser mais à Direita ou mais ao Centro - pois, até prova em contrário, tudo vai parecer igual ao passado, com muitos dos que começaram há menos tempo a construir as suas carreiras contributivas a não vislumbrarem a adequada compensação na denominada idade da reforma ou mesmo os elementares apoios na doença ou no desemprego.