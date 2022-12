Atualmente existem datas evocativas para tudo, por vezes simbólicas, outras mais relevantes. No dia 25, assinalou-se o ‘Dia Nacional do Empresário’, que saúda o empreendedorismo, mas escancara desde logo um tradicional e enervante indicador de todos os dias do ano: quase metade dos empregadores em Portugal não tem escolaridade ou tem apenas o ensino básico.









