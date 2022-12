Apesar de o SNS ser promovido como uma das "maiores conquistas de abril" - sim, o de 1974 que assinalou o fim do Estado Novo e a inauguração da 3ª República - muitas são as evidências que demonstram a falência do sistema. Reconhecem-se méritos na solução do SNS, mas percebem-se as dificuldades ao longo dos anos e agora, mais do que nunca, com um Ministério com problemas de funcionamento e com a mais recente Direção Executiva a não dar conta do recado.









