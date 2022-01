Desvendada nos anos 60 do passado século, a sul da cidade de São Paulo, a “cratera de Colônia”, cuja designação se deve à emigração alemã que no séc. XIX se instalou naquela região, ganha agora novas evidências na comunidade científica que reafirma que os seus 3 km de diâmetro e os cerca de 300 metros de profundidade, com forma circular perfeita, só pode ter sido causada por impacto de um objeto extraterrestre.