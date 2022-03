A ONU, através de publicação de especialidade, promoveu o Relatório da Felicidade Mundial, divulgando a lista das nações mais felizes do mundo em 2022, trabalho baseado em extrapolações feitas através do método de entrevista. Com base na análise de dados de 146 países, mais uma vez, com a Finlândia à cabeça, diz que os países nórdicos continuam a ser os mais felizes do mundo.