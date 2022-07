No dia 25 de julho, o Pavilhão do Conhecimento assinalou o seu 23º aniversário. Depois de 2 anos de pandemia, finalmente tudo voltou a ser o que era!



Foi ampla a participação do público - de todas as idades - em mais uma experiência única e imbatível de cultura científica, com os cientistas a saírem das unidades de investigação e dos laboratórios e numa espécie de gigante ‘tubo de ensaio’, com muita alegria e trato informal, demonstrarem a todos e em particular aos mais jovens que aquilo que é cientificamente importante pode também ser muito interessante.









