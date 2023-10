A OpenAI surpreendeu o mundo anunciando que vai dotar a sua plataforma de inteligência artificial, o famoso ChatGPT, com capacidade de expressão oral e de visão para a transformar numa ferramenta mais intuitiva. Esta abordagem da IA generativa fará algo impensável no passado recente: terá capacidade de produzir textos e imagens ao ponto de poder vir a dialogar com os utilizadores.









Ver comentários