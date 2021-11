Agora que a chuva anda por aí e já com alguma distância das altas temperaturas do verão e de um outono quase tropical, olhamos para as estatísticas da Comissão Europeia no que aos fogos florestais dizem respeito. Percebemos que, em 2020, Portugal foi um dos países da UE mais afetados por incêndios florestais, com mais de 67 mil hectares de área ardida.