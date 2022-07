Portugal assustado

O pesadelo dos incêndios que anualmente devasta o País, em particular na época estival, também se faz sentir noutros períodos fruto das alterações climáticas que já não deixam viver cada época à ‘moda antiga’, com calor quando é verão, frio quando é inverno.



Os responsáveis políticos, traumatizados com os “incêndios de Pedrógão”, desdobram-se em discursos rigorosos, em campanhas de sensibilização que transferem o ónus para o cidadão comum, responsabilizando-se todos e cada um pelos comportamentos individuais.









