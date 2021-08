Agora que se aproxima o novo ano escolar, com as garantias da tão proclamada imunidade de grupo e as mais severas medidas restritivas deixadas para trás, é tempo de voltar aos olhos nos olhos e à cultura pedagógica de rosto humano do tradicional sistema presencial de ensino, bem como à tão desejada sociabilidade, em particular entre alunos e estes com os seus professores.