Na 2ª feira, pela comunicação social, percebemos que a guerra continua em solo ucraniano, ainda que diferente da forma que muitos tinham imaginado. Que governantes em Portugal estão na mira do Ministério Público por atos de gestão pouco consentâneos com as melhores práticas da contratação pública. Que os crimes de pedofilia no seio da Igreja Católica continuam a mostrar um crescente quadro de obscurantismo difícil de justificar, mas também que Escolas e Universidades foram encerradas por ativistas em nome de preocupações ambientais difíceis de justificar.









Ver comentários