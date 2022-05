Nos últimos dois anos, poucos são os objetos tão contestados pela população mundial como as máscaras de proteção. Têm sido objeto do maior desprezo, não obstante os méritos no controlo da disseminação de qualquer vírus, mas agora parece que é chegado o momento de as olharmos de forma diferente. Nem mais, nem menos que as máscaras tradutoras, inventadas pela Donut Robotics e lançadas em dezembro no mercado nipónico, por cerca de 250€ a unidade, estimando-se que a sua continuada comercialização possa, em breve, fazer baixar o preço para 40€.









Ver comentários