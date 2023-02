Está na ordem do dia e promete abanar as nossas vidas com a força de uma tempestade. Falamos do Chat GPT, um dos maiores cartões de visita da Inteligência Artificial da atualidade, lançado pela empresa OpenAI. Este chatbot responde, por escrito, a todas e quaisquer questões, e é usado por milhares de estudantes, estando também ao serviço de profissionais de muitas áreas, antecipando-se a sua progressiva sofisticação, principalmente quando começar a ser pago.









