Tecnologia com alma?

Elon Musk já nos habituou a grandes realizações e também a inúmeras excentricidades, e não tenhamos dúvidas que é com visionários destes que se vai transformando muita da atual ficção científica na mais pura realidade. Recentemente, voltou a afirmar que, no futuro, existirão mais robôs humanoides na face da Terra do que humanos e, com os vertiginosos avanços da IA, esses autómatos vão ser ainda muito mais semelhantes nos comportamentos e que as diferenças físicas vão ser quase impercetíveis de encontrar, exibindo competências para concretizarem tarefas do quotidiano pessoal ou profissional de todos nós.









Ver comentários