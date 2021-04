Hoje, com o avançar do desconfinamento, seria de esperar que a média diária de testes atingisse a ordem das centenas de milhares, em linha com a estratégia de testagem massiva anunciada pelo Governo.



Só assim poderemos detetar surtos de forma atempada e evitar o descontrolo da epidemia COVID-19 no nosso país. No entanto, os números mostram outra realidade.