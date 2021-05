Assistimos, há largos anos, ao desaparecimento de muito do comércio local, marca tradicional do nosso país. Ainda assim, muitos portugueses continuam a preferir consumir nestes espaços, particularmente no setor alimentar, incentivando a economia local e, consequentemente, o desenvolvimento do país.



Dados de setembro de 2020 mostram que 82% dos portugueses optam por abastecer a dispensa nestes estabelecimentos.