Há três semanas, pouco antes de a UEFA anunciar a final da Champions no Porto, o Reino Unido anunciou a entrada de Portugal na lista verde do turismo, uma semana depois do jogo retira Portugal.O Governo de Boris Johnson autorizou as deslocações para um evento desportivo, onde muitos não respeitaram o distanciamento social, pondo em risco a população portuguesa e a britânica. Mas não permite que famílias e reformados ...