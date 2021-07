Milhões de portugueses continuam a ser empurrados para listas de espera intermináveis. Mais de um milhão de portugueses continua sem médico de família atribuído.Esta semana, a Ministra da Saúde anunciou a recuperação da atividade assistencial do Serviço Nacional de Saúde. À primeira vista, os dados mostram uma evolução positiva na atividade referente a consultas e cirurgias comparativamente com o ano de 2020 e, em alguns casos, com o ano de 2019. No entanto, fica por explicar quantas destas respostas foram presenciais e, dessas, quantas foram consultas reais ou simplesmente telefonemas do TRACE COVID. Dados enganadores, no mínimo. Assim como não existem dados sobre os tempos de espera para exames complementares ou o que está a ser feito para retomar os rastreios oncológicos.