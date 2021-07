Desde o início da pandemia que muitos portugueses lutam para manter o seu posto de trabalho mas precisam de ajudas concretas e duradouras. Hoje, quando olhamos para os dados do desemprego em Portugal, vemos que em maio de 2021 a taxa de desemprego se situava nos 7,2%. Apesar de sabermos que o nosso país não foi dos mais afetados em termos numéricos, a verdade é que estamos longe de ver e sentir os mais duros efeitos da pandemia. O adiamento das moratórias e o layoff apenas mascaram a situação precária de muitos postos de trabalho.Por isso, quem decide não pode baixar os braços e fingir que está tudo bem. Não está tudo bem quando existem mais 100.000 jovens desempregados desde o início da pandemia. Não esta tudo bem quando existem mais 600 pessoas que ficaram sem casa na região de Lisboa, comparativamente com o ano passado. Dizer que o desemprego seria o dobro sem as medidas do Governo, como fez o Primeiro-Ministro, não faz com que esteja tudo bem.