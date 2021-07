Uma sociedade que se diz representativa tem de ser uma sociedade onde os que dela fazem parte participem na sua construção. Mas para que tal aconteça, quem vai ao leme tem de proporcionar as ferramentas para que todos sintam que são mais do que um número. Não posso aceitar que alguns descrevam os portugueses como conformados.O bem-estar individual e coletivo depende do sentimento de contribuir para algo que é maior do que nós. Participar na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa vila, na nossa cidade. A democracia trouxe-nos a possibilidade de participar, quem foi eleito tem de garantir que existem mais mecanismos do que apenas o voto para que isso aconteça.