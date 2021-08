Os profissionais de saúde continuam, dia e noite, a cuidar dos portugueses. Heróis de bata que só no ano de 2021 já fizeram mais de 11,5 milhões de horas extra para tratarem daqueles que mais precisam da sua ajuda.Para recompensar este esforço, é preciso mais do que reconhecimentos demagogos. É, pois, preciso valorizar as suas carreiras e, consequentemente, as suas condições de trabalho. Nos primeiros cinco meses do ano, foram cerca de 231 os médicos que deixaram o Serviço Nacional de Saúde, numa prova clara de que é preciso fazer mais para não deixar fugir o bem mais precioso de um sistema que se quer universal – os seus profissionais.