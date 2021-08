Comida ou medicação?

Desde o início desta pandemia que falamos da crise económica e social, para além das consequências na saúde dos portugueses. E são diversos os pontos onde saúde e economia se tocam. Um dos exemplos mais claros é na compra de medicamentos. O aumento da esperança média de vida foi uma das grandes conquistas do SNS. Com a melhoria deste indicador, rapidamente aumentou o peso das doenças crónicas, como diabetes, hipertensão ou cancro.Já em 2019 um estudo indicava que mais de metade dos portugueses vivia com uma ou mais doenças crónicas. Para estes doentes, a medicação é um bem essencial. Por isso, devemos valorizar aqueles que trabalham todos os dias para garantir que os medicamentos cheguem às suas casas.