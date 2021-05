A cultura tem sido um dos setores da economia mais afetados pela pandemia, com estudos a nível europeu a apontar para uma quebra de receitas na ordem de 31% no ano de 2020. Em fevereiro, a Ministra da Cultura anunciou, como forma de resposta, o lançamento de uma "raspadinha da cultura", cujos lucros reverteriam para o setor. É um erro.Não se podem confundir medidas de apoio, que são urgentes, com a promoção de políticas pouco saudá...