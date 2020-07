Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Trump chocou o Mundo ao comprar praticamente todo o stock disponível para os próximos três meses do antiviral remdesivir, um dos dois únicos fármacos que mostraram alguma eficácia no combate à Covid-19. Não se percebe qual é a surpresa: já o tinha feito nos primórdios da pandemia, quando americanos com os bolsos cheios de notas desviaram carregamentos de máscaras e outros equipamentos médicos em plena pista ...