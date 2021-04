Ainda a dar os primeiros passos, a nova Administração Biden vê-se de repente cercada por duas graves crises simultâneas, em dois pontos distintos do planeta, cujo desfecho em muito pode determinar o futuro da América enquanto superpotência dominante. De um lado, temos a Rússia a enviar tanques para a fronteira ucraniana e a ameaçar, por motivos pouco claros, com uma intervenção militar que ditará "o princípio do fim" ...