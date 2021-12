Após meses de tensão crescente no Leste da Europa, a Rússia abriu finalmente o jogo e revelou as suas intenções: para retirar as tropas da fronteira ucraniana, Moscovo exige um regresso radical ao passado, mais concretamente ao status quo anterior a 1999.Na prática, todos os países que aderiram à NATO após essa data, incluindo a Polónia e os estados bálticos, deixariam de poder acolher tropas ou armamento da Aliança, como forma de "garantir a segurança da Rússia".