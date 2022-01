O cerco aperta-se

Cumpre-se esta semana o primeiro aniversário do assalto ao Capitólio, quando milhares de apoiantes de Donald Trump tentaram subverter a democracia e impedir a certificação da vitória de Joe Biden.De forma lenta mas firme, a comissão de investigação da Câmara dos Representantes vai fazendo o seu trabalho e, embora ainda longe das conclusões finais, alguns dos factos já apurados saltam à vista: havia no Hotel Willard uma ‘célula de guerra’ liderada pelo advogado de Trump para acompanhar os eventos do dia e o presidente ignorou todos os apelos dos filhos e aliados para mandar os apoiantes cessarem o ataque.