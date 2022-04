Incapaz de tomar Kiev, a Rússia optou por retirar as suas forças do Norte da Ucrânia e concentrar a sua ofensiva no Leste do país, numa espécie de ‘prémio de consolação’ para a sua desastrada campanha militar. As próximas semanas não serão fáceis para os defensores ucranianos na região e adivinham-se novas atrocidades contra a população civil em busca de um até agora ilusório sucesso no campo de batalha.









