A grande ofensiva russa no Leste da Ucrânia não parece estar a correr melhor que o assalto a Kiev e Putin continua sem ter uma vitória significativa que justifique a sua "operação especial". As ruínas de Mariupol são muito pouco para apresentar no Dia da Vitória, dentro de uma semana.



De ambos os lados, parece haver cada vez menos vontade de negociar.









Ver comentários