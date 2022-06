Os próximos dias poderão ser decisivos para Boris Johnson. Passadas que estão as tréguas do Jubileu da rainha, os deputados conservadores preparam-se para voltar à carga e, segundo a imprensa britânica, forçar um moção de censura por causa do ‘Partygate’, o escândalo das festas ilegais em Downing Street em pleno confinamento.









