A fazer fé nas palavras do Presidente ucraniano, a Europa evitou por muito pouco, na semana passada, uma nova catástrofe nuclear com o corte da energia elétrica à central nuclear de Zaporíjia. Descontando possíveis exageros, é perfeitamente óbvio que a possibilidade de um conflito armado no perímetro de uma central nuclear não é propriamente algo que nos possa fazer dormir descansados.









