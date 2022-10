Encurralado no campo de batalha, Putin optou pela única via que lhe resta: a escalada. Com a anexação ilegal dos territórios ucranianos ocupados e a ameaça de usar armas nucleares para os defender, o Presidente russo espera enfraquecer a união ocidental e forçar a NATO a reduzir o apoio à Ucrânia com medo de precipitar um conflito nuclear.









