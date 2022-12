A comissão da Câmara dos Representantes dos EUA que investigou o assalto ao Capitólio vai hoje pedir a responsabilização criminal do ex-Presidente Donald Trump pelas suas tentativas de falsear as Presidenciais de 2020 e incitar a multidão que atacou o maior símbolo da democracia americana.



Depois do descalabro do seus candidatos nas eleições intercalares de novembro e do pouco entusiasmo que gerou no Partido Republicano o anúncio da sua candidatura às Presidenciais de 2024, este poderá ser o princípio do fim político de Trump.









Ver comentários