2023 foi um ano difícil no plano internacional, com múltiplos conflitos e crises desafiantes, mas 2024 promete ser ainda pior e colocar à prova todos aqueles que ainda acreditam na paz e na democracia. A começar, já esta semana, pelas eleições em Taiwan, com a China à espera do mínimo deslize para justificar a tão ameaçada reunificação pela força.









Ver comentários