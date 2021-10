Já se desconfiava, mas agora é oficial: Boris Johnson enganou a UE e assinou de má-fé um acordo do Brexit que nunca pensou cumprir.Para o PM britânico, a parte mais delicada do acordo - o Protocolo para a Irlanda do Norte, que visa evitar uma fronteira física entre as duas Irlandas - sempre foi letra morta, e nem a decisão de Bruxelas de eliminar os controlos sobre 80% dos produtos o convence a cumprir o que assinou.