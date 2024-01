Os ‘caucus’ do Iowa confirmaram aquilo que já se sabia. Donald Trump é o grande favorito à nomeação republicana para as presidenciais de novembro nos EUA e não tem nenhum rival à altura no partido. Teve mais votos que os outros candidatos todos juntos, mas não só: foi o preferido dos jovens, das mulheres, dos homens, dos eleitores com formação superior e sem, dos que se dizem muito conservadores, moderados e até independentes, dos cuja maior preocupação é a imigração e daqueles cuja prioridade é a economia.









