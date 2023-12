Longe vão os tempos em que a Organização das Nações Unidas (ONU) era uma entidade ouvida e respeitada em quase todo o Mundo. Criada após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo supremo de manter a paz e a segurança no Mundo, foi gradualmente perdendo poder e capacidade de influência com o passar dos anos, e é hoje uma sombra de si própria, refém dos interesses das grandes potências - os cinco Estados com poder de veto - e sem capacidade real para cumprir a missão para que foi criada.









