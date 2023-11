A caminho do segundo aniversário, a guerra na Ucrânia parece ter caído no esquecimento. É verdade que o conflito no Médio Oriente veio desviar as atenções, mas a rapidez com que uma guerra de tão grande importância para o futuro da Europa quase desapareceu da agenda mediá tica e das preocupações de cada um não deixa de ser surpreendente.









