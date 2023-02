Após um ano inteiro sem ser capaz de condenar a agressão russa à Ucrânia, a China prepara-se para apresentar esta semana um “plano de paz” para resolver o conflito. A expectativa não é muita. A China é capaz de ser o único país do Mundo com influência suficiente para travar Putin, mas até agora recusou usá-la, permitindo que o conflito se arrastasse, com tudo o que isso implica de destruição e sofrimento para o povo ucraniano.









