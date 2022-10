A suspensão do acordo de exportação de cereais ucranianos é mais uma afronta de Putin ao mundo civilizado.



Depois das ameaças nucleares e dos ataques criminosos contra centrais elétricas que ameaçam deixar milhões de pessoas às escuras e a tremer de frio este inverno, o Presidente russo volta a descer mais um degrau na escala da depravação com a ameaça de deixar milhões de pessoas morrer à fome em países que não têm nada a ver com a guerra que ele decidiu inventar.









Ver comentários