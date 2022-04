As terríveis imagens que chegam de Bucha parecem ter finalmente despertado a comunidade internacional para os crimes de guerra que a Rússia está a cometer na Ucrânia. Mas não era preciso esperar para ver cadáveres tombados na rua com as mãos atadas atrás das costas para perceber isso.



Desde o início da invasão que se percebeu que a Rússia não fazia qualquer intenção de cumprir as leis da guerra.









Ver comentários