Quem ouve as exigências feitas nas últimas semanas pelos independentistas da Catalunha poderá julgar que representam um movimento pujante, respaldado pela força do voto e com um apoio esmagador nas ruas. Errado. Desde o referendo ilegal de 2017, o movimento independentista tem vindo a perder força, tanto nas urnas como nas ruas.









