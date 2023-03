O primeiro aniversário da guerra já foi, a primavera aproxima-se a passos largos, e a tão falada ofensiva russa continua sem se materializar no terreno. Por culpa da falta de meios, da incompetência dos generais, da ingerência constante de Putin, mas, acima de tudo, da coragem das forças ucranianas, evidenciada na tenacidade com que há sete meses defendem as ruínas de Bakhmut, uma cidade sem grande interesse estratégico mas que se tornou num símbolo da resistência de um país.









Ver comentários