Ela só queria ir ao futebol

Sahar Khodayari só queria ir à bola. Adepta do Esteghlal, um dos principais clubes de Teerão, tinha o sonho de ver ao vivo os seus ídolos, gritar por eles e celebrar os golos no estádio. O único problema era ser mulher no Irão, o único país do Mundo onde as mulheres ainda não podem ir ao futebol.

Em março, Sahar, de 30 anos, encheu-se de coragem, vestiu-se com as cores do seu clube, tapou o cabelo com uma peruca ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />