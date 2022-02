Emboscado pela verdade

É costume dizer-se que a mentira tem perna curta. Por mais volta que se dê, a verdade vem sempre à tona, por vezes com consequências desastrosas. Boris Johnson sempre foi um mau mentiroso. Desde os tempos de jornalista que se sabe que ele tem, no mínimo, uma relação distante com a verdade.Isso ficou provado na campanha do ‘Brexit’ e, agora, com o escândalo do ‘Partygate’, através do qual ficámos a saber que as "reuniões de trabalho" em Downing Street são feitas no jardim com queijo e vinho, e que as festas de aniversário são "emboscadas com bolo".