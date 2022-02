Caso Putin invada mesmo a Ucrânia, a resposta do Ocidente tem de ser rápida e decisiva. A Rússia deve ser alvo de sanções devastadoras que deixem bem claro que a destruição de um país soberano é inaceitável.Não chega congelar fundos ou proibir as viagens de alguns dirigentes de segunda linha. Putin tem de sentir na pele - e no bolso - o custo da sua aventura.