Um lobo em pele de cordeiro não deixa de ser um lobo. É bom que os franceses não se esqueçam disso quando forem votar no domingo na segunda volta das Presidenciais.



Há vários anos que Marine Le Pen tenta suavizar a sua imagem pública. Deixou de exigir a saída da França do Euro e da UE, já é capaz de cumprimentar mulheres vestidas com o véu islâmico e - imagine-se - até se deixou fotografar rodeada de gatinhos.









